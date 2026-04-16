Tragedia a Napoli, Manuel trovato senza vita a 19 anni: era scomparso da Ravenna

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È stato trovato senza vita Manuel Muratori, il ragazzo di 19 anni di cui si erano perse le tracce da martedì scorso. A dare la notizia sono stati i canali social della trasmissione Chi l’ha visto? in onda su Rai 3. Il corpo del giovane è stato rinvenuto a Napoli, in via Leonardi Giuseppe Albanese, nel quartiere San Lorenzo. Secondo le prime ipotesi investigative, come riportato da Napoli Today, si tratterebbe di un gesto volontario: il ragazzo si sarebbe lanciato dall’alto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Nei giorni precedenti, la famiglia aveva lanciato numerosi appelli per ritrovarlo. Il padre aveva diffuso la sua foto sui social e presentato denuncia di scomparsa in Questura. Dai primi accertamenti, il telefono del giovane risultava attivo proprio nell’area di Napoli.

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Manuel viveva a Ravenna insieme ai genitori, alla sorella maggiore e alla nonna. Martedì mattina si era allontanato da casa intorno alle 8, senza più dare notizie di sé.