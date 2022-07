Un giovane è stato trovato morto nei campi a Falciano del Massico. Il 20enne di origine albanese, residente a Sparanise, è deceduto probabilmente per un malore causato dall’eccessivo caldo, come riporta CasertaCe. Sul caso indagano i carabinieri: l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Inutili i soccorsi messi campo dagli uomini del 118, poiché il 20enne è deceduto in pochi attimi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI