Tragedia in città, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita

Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna, Lucia Pecoraro di 78 anni, ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Sul luogo i carabinieri che conducono e indagini. Il medico legale e il pm di turno sono attesi a breve. La donna aveva perso il marito da poco. E’ stata la vicina di casa di Lucia Pecoraro a dare l’allarme: la donna ha ucciso la figlia 47enne, Giuseppina Milone, gravemente autistica, strangolandola.

“Sconvolti, da poco la figlia aveva difficoltà fisiche”, parla il sindaco di Corleone

“Siamo sconvolti per questa tragedia. C’è tanta commozione di tutta la nostra comunità per quello che è successo in paese. La famiglia Milone era conosciuta da tutti, persone buone”. Così il sindaco di Corleone Walter Rà dopo avere appreso la notizia.

“Subito dopo la morte del marito, i servizi sociali del Comune si erano attivati per intraprendere un percorso di assistenza, la signora era ben seguita anche dai familiari. Così si era concordata un percorso graduale”, spiega quindi all’Adnkronos il primo cittadino commentando ancora la tragedia familiare.

“La signora era inserita bene nel contesto parrocchiale, nella parrocchia di Santa Maria – dice – andavano sempre a messa. Avevano anche fatto dei viaggi, i familiari andavano a trovarle tutti i giorni. La situazione sembrava sotto controllo”. Ma fa sapere che “nelle ultime settimane era sorta una novità, la figlia oltre ad avere una disabilità mentale per l’autismo aveva anche grosse difficoltà deambulatorie, un ulteriore dramma”.