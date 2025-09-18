Tragico incidente a Pontecagnano, 20enne muore sul colpo

PUBBLICITÀ

Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Pontecagnano, in via Lago Lucrino, dove ha perso la vita un ragazzo di 20 anni originario di Olevano sul Tusciano.

Il giovane, alla guida di un fuoristrada, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che è finito contro alcuni blocchi di cemento posti ai margini della carreggiata. L’impatto è stato devastante: l’auto si è completamente accartocciata e il ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere, morendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo dal veicolo, insieme ai sanitari del Vopi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.