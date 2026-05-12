Tragico incidente in moto a Eboli, Gerardo D’Alessandro muore a 31 anni

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Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Eboli a Olevano sul Tusciano, nella zona dei Monti di Eboli. A perdere la vita è stato Gerardo D’Alessandro, 31 anni, residente a Battipaglia. Il giovane era in sella a una Ducati rossa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto all’altezza di una curva, finendo fuori carreggiata. L’impatto gli ha provocato ferite gravissime. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il corpo del motociclista sull’asfalto e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Vopi, ma per il 31enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Eboli e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. La moto è stata sequestrata e trasferita in un deposito giudiziario, mentre la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Eboli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Le indagini sono affidate alla polizia municipale di Eboli, coordinata dal tenente colonnello Daniele De Sanctis. Non si esclude che la Procura possa disporre ulteriori accertamenti tecnici e l’esame autoptico nelle prossime ore. Gerardo D’Alessandro era conosciuto a Battipaglia anche per l’attività commerciale della famiglia, il bar pasticceria D’Alessandro in via Rosa Jemma. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.