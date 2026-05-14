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Tragedia in strada a Giugliano, uomo travolto e ucciso dall’auto in corsa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia in strada a Giugliano, uomo travolto e ucciso dall'auto in corsa
Tragedia in strada a Giugliano, uomo travolto e ucciso dall'auto in corsa
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Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio a Giugliano, lungo via Santa Maria a Cubito. Circa due ore fa, un uomo è stato investito e ucciso, a poca distanza dal parco commerciale “Grande Sud”.

A riportarlo in anteprima, Il Crivello.

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Tragedia in strada a Giugliano, uomo travolto e ucciso dall’auto in corsa

Il dramma si è consumato precisamente all’altezza dell’hotel “L’Incontro”. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato estremamente violento: l’uomo è stato travolto in pieno da un veicolo in transito e sbalzato sull’asfalto. L’uomo, a causa della violenza dell’impatto, è morto sul colpo.

All’arrivo dei sanitari del 118, il personale medico ha potuto soltanto accertare il decesso della vittima. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, la gestione dell’ordine pubblico e della viabilità.

Al momento, la vittima non è stata ancora identificata ufficialmente: si tratterebbe, dalle prime informazioni raccolte sul posto, di un uomo presumibilmente di origini pakistane. Le autorità stanno lavorando per risalire alle sue generalità e per accertare eventuali responsabilità del conducente coinvolto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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