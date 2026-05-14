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Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio a Giugliano, lungo via Santa Maria a Cubito. Circa due ore fa, un uomo è stato investito e ucciso, a poca distanza dal parco commerciale “Grande Sud”.

A riportarlo in anteprima, Il Crivello.

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Tragedia in strada a Giugliano, uomo travolto e ucciso dall’auto in corsa

Il dramma si è consumato precisamente all’altezza dell’hotel “L’Incontro”. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato estremamente violento: l’uomo è stato travolto in pieno da un veicolo in transito e sbalzato sull’asfalto. L’uomo, a causa della violenza dell’impatto, è morto sul colpo.

All’arrivo dei sanitari del 118, il personale medico ha potuto soltanto accertare il decesso della vittima. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, la gestione dell’ordine pubblico e della viabilità.

Al momento, la vittima non è stata ancora identificata ufficialmente: si tratterebbe, dalle prime informazioni raccolte sul posto, di un uomo presumibilmente di origini pakistane. Le autorità stanno lavorando per risalire alle sue generalità e per accertare eventuali responsabilità del conducente coinvolto.