Tragico incidente sull’Appia, Federica Testa muore a 36 anni

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Maenza nella mattina di giovedì 6 giugno. Federica Testa, 36 anni, madre, ha perso la vita in un violento scontro frontale avvenuto lungo la via Appia, all’altezza di Borgo Faiti, nel territorio comunale di Latina.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Aprilia, Federica era al volante della sua Lancia Musa, diretta verso nord. Accanto a lei, sul sedile passeggero, sedeva la sorella. Un camion, proveniente dalla direzione opposta, avrebbe improvvisamente invaso la corsia per evitare un altro mezzo pesante fermo sulla carreggiata, pronto a svoltare. L’impatto frontale è stato inevitabile e violentissimo: Federica è morta sul colpo.

La sorella della vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Lutto cittadino a Maenza

La notizia della morte di Federica ha sconvolto la cittadina di Maenza, dove la donna viveva con la sua famiglia. L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutte le manifestazioni previste per i giorni successivi, compresa la 50ª edizione della tradizionale Sagra delle Ciliegie. “Ci stringiamo con dolore attorno alla famiglia di Federica”, si legge nel messaggio ufficiale diffuso dal Comune.

Una giovane vita spezzata

Federica Testa lascia un bambino di 3 anni e una neonata di pochi mesi. La sua scomparsa rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità, colpita da una tragedia improvvisa e straziante. L’incidente riporta l’attenzione sulle criticità della via Appia, tristemente nota per la sua pericolosità e teatro, in passato, di numerosi altri incidenti.

