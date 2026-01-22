PUBBLICITÀ
Tre quintali di pesce pericoloso, blitz al mercato ittico di Salerno

Gianluca Spina
Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, in data odierna, ha sequestrato nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno, un’ingente quantità di pescato, il quale, sprovvisto di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità, risultava potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

L’operazione, eseguita dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno coadiuvati da personale veterinario della locale A.S.L., si è conclusa con il sequestro di tre quintali di prodotti ittici per un valore stimato di circa € 6.000 e l’irrogazione di due sanzioni amministrative ai legali rappresentanti di altrettante imprese operanti nello specifico settore, una delle quali già contravvenzionata per analoghe mancanze.

Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell’Autorità sanitaria intervenuta. I controlli delle Fiamme Gialle continueranno serrati per assicurare il rispetto della normativa di settore che prevede rigide disposizioni per la tutela dei consumatori e del mercato.

