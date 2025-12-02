PUBBLICITÀ
HomeCronacaTremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale
CronacaCronaca locale

Tremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale
Tremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale
PUBBLICITÀ

Violento incidente stradale a Poggioreale, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Un uomo, alla guida del mezzo a due ruote, resta gravemente ferito.

Tremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale

Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto in via Giuliano Da Maiano, nel Rione Luzzatti, poco prima dell’una di notte di venerdì scorso, 28 novembre.

PUBBLICITÀ

Sono oltre 20 gli incidenti stradali con feriti avvenuti tra sabato 29 e lunedì 1 dicembre a Napoli. Tra questi spiccano alcuni sinistri avvenuti in prossimità delle strisce pedonali rialzate, come quello nei pressi della stazione del Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto, domenica mattina, attorno alle 11.

Un altro è avvenuto in via Petrarca, a Posillipo, vicino al bar Miranapoli, sempre domenica, ma in serata, attorno alle 21. Poco più avanti ci sono le strisce pedonali rialzate, installate dal Comune.

Ennesimo incidente a Fuorigrotta, centauro finisce a terra

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati