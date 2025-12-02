Violento incidente stradale a Poggioreale, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Un uomo, alla guida del mezzo a due ruote, resta gravemente ferito.
Tremendo schianto auto-moto a Poggioreale, centauro gravissimo in ospedale
Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto in via Giuliano Da Maiano, nel Rione Luzzatti, poco prima dell’una di notte di venerdì scorso, 28 novembre.
Sono oltre 20 gli incidenti stradali con feriti avvenuti tra sabato 29 e lunedì 1 dicembre a Napoli. Tra questi spiccano alcuni sinistri avvenuti in prossimità delle strisce pedonali rialzate, come quello nei pressi della stazione del Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto, domenica mattina, attorno alle 11.
Un altro è avvenuto in via Petrarca, a Posillipo, vicino al bar Miranapoli, sempre domenica, ma in serata, attorno alle 21. Poco più avanti ci sono le strisce pedonali rialzate, installate dal Comune.