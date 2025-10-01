PUBBLICITÀ
Truffa del finto corriere a Napoli, beccato mentre si fa calare i soldi dal paniere

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un soggetto sospetto che stava per prelevare del denaro in contante da un paniere calato da un’anziana donna affacciata al balcone della propria abitazione nella zona di Barra.

Gli operatori, insospettiti dall’inusuale circostanza, hanno avvicinato l’uomo che, alla loro vista, si è dato a repentina fuga ma, dopo un breve inseguimento terminato in un plesso scolastico dove lo stesso aveva cercato di confondersi tra la gente, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che il predetto, poco prima, fingendosi “finto corriere”, si era presentato sotto l’abitazione della vittima con la scusa di consegnare un pacco in cambio di denaro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

