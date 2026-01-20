Truffe dello specchietto a Napoli, svelati i trucchi usati dalla banda

PUBBLICITÀ

La batteria di Gennaro Grammatico si sarebbe occupata anche delle truffe dello specchietto condotte ai danni degli anziani. Il capo 48enne si sarebbe avvalso della collaborazione criminale di Giuseppe Grammatico, Pasquale Pisa e dell’organizzatore Pasquale Maglione con i quali avrebbe tentato di estorcere soldi in contanti alle vittime. Gli indagati avrebbero usato diversi trucchi per intimorire gli automobilisti così come è stato riportato nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura.

Le scuse usate nelle truffe dello specchietto a Napoli

Le tentate truffe sarebbero avvenute a Napoli tra il gennaio e il febbraio 2024. Gli investigatori hanno registrato le parole usate dagli indagati in occasione dei raggiri: «Avete preso me, però non vi fermate!», «a me è saltato un pezzo della macchi…vedendo… la»; «E non lo so fermiamoci più avanti perché qua non stiamo bene perché a me si è rotto, non lo so! fermiamoci un po’ più avanti!»; «Vi è volato qualcosa non lo so se è volato…però sta la macchina ferma avete preso lo specchio vicino al suo».

In un’altra tentata truffa Giuseppe Grammatico avrebbe chiamato Maglione. Il complice si sarebbe finto un impiegato di una concessionaria indicando il costo del pezzo di ricambio: “Allora specchio retrovisore completo di vetro completo di sensore costa otto e novanta più Iva“.

I nomi degli indagati delle 7 bande

Il 13 gennaio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di 38 soggetti.

Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione.