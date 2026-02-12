“Una perdita che ci lascia senza parole”, docenti e compagni di scuola ricordano Eva Bruno

PUBBLICITÀ

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Eva Bruno, la ragazzina di appena 14 anni stroncata da un arresto cardiaco a fine gennaio. La giovanissima si è sentita male tra le mura della sua scuola, l’IPSEOA Duca Di Buonvicino di Calata Capodichino.

Inutili sono stati tentativi di rianimazione e la chiamata al 118: Eva è deceduta gettando nella disperazione compagni di classe e docenti.

Eva Bruno morta a Napoli, la 14enne è stata stroncata da un arresto cardiaco

“Il dolore infinito della nostra comunità scolastica dell’Ipseoa “Duca di Buonvicino” Napoli si unisce a quello straziante della famiglia di Eva – si legge in un commento di Alessandro Esposito, docente della 14enne –, dinanzi al vuoto di una perdita che ci lascia ancora sgomenti e senza parole. La scuola riempie gli anni più importanti della vita dei nostri ragazzi, dei nostri figli; ma sentiamo di dire che, anche se per un pezzo di strada così ingiustamente breve, il sorriso e il calore di Eva hanno riempito di senso la vita di tutti quelli che tra noi hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

Figlia di Fabio Luca Bruno, dirigente e tecnico della Enterprise Sport&Service, nota associazione sportiva, Eva era amata per la sua solarità e il suo sorriso. Su TikTok sono diversi i video che la ritraggono mentre balla sulle note delle canzoni di Geolier, il suo cantante preferito.

Dopo il decesso, avvenuto a fine gennaio, il corpo della 14enne è stato sottoposto ad esame autoptico per capire le cause del decesso. Forse un problema congenito non diagnosticato, ma su questo la famiglia mantiene il massimo riserbo. La salma è stata restituita ai parenti per l’ultimo saluto. Le esequie si sono celebrate presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino.

Ad accompagnare Eva nel suo ultimo viaggio amici, compagni di scuola e i professori che l’hanno conosciuta. Parole di cordoglio sono arrivate anche dalla Fidal, la federazione italiana di Atletica leggera attraverso un comunicato ufficiale: “Alla famiglia Bruno giunge il sincero e commosso cordoglio della FIDAL Campania, che si unisce al dolore in questo momento di profonda sofferenza. Il presidente Bruno Fabozzi, a nome dell’intero Comitato Regionale, esprime vicinanza e partecipazione al lutto, stringendosi con affetto a Fabio Luca Bruno e ai suoi cari”.