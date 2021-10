Uomini e Donne è cominciato da circa un mese. La tronista trans, Andrea Nicole, potrebbe aver già trovato l’amore? Si tratta del corteggiatore Gabrio Landi e tra i due sembra essere scattato qualcosa. I giovani hanno parlato molto ed è emerso che hanno un passato molto difficili entrambi.

Chi è Gabrio Landi, il corteggiatore di Andrea Nicole

Gabrio Landi è nato a Volgograd, la vecchia Stalingrado, da genitori si sono separati, anche se la madre aveva dato tutt’altra versione dei fatti. La donna aveva raccontato a lui e al fratello che il padre era morto: “Era poco a casa, passava il tempo in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa” racconta Gabrio di quella che ancora oggi non riesce a chiamare come madre. I ricordi della sua infanzia non sono felici: spesso la madre lo picchiava con la cintura e lui, data l’assenza di una figura genitoriale si trovava a badare al fratello minore che lo chiamava “mamma”. All’età di 8 anni è arrivato in italia dove è stato adottato da una coppia di Forlì.

Una volta cresciuto si è fidanzato e ha avuto un figlio di nome Ethan che ora vive in un’altra regione con la madre. Ad oggi, Gabrio fa l’operatore ecologico e appena finisce il lavoro prende l’auto e va a trovare il suo bambino.