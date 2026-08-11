Usa il pennarello per truccare la targa dello scooter a Napoli

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Un cinquantaquattrenne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia Poggioreale dopo essere stato sorpreso alla guida del suo scooter con la targa alterata: i numeri erano stati modificati a mano utilizzando un pennarello nero. L’episodio si inserisce nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalle forze dell’ordine nella zona di Napoli est. Durante le operazioni, iniziate alle prime luci dell’alba, sono state identificate 88 persone, controllati 64 veicoli ed elevate 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle ispezioni nelle aree comuni dei complessi residenziali, i militari hanno scoperto 29 bustine di marijuana occultate all’interno del passamano di un condominio in via Alveo Artificiale. I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali della zona: in via delle Repubbliche Marinare, il titolare di un bar è stato sanzionato per circa 10.000 euro a causa di diverse irregolarità riscontrate in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

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