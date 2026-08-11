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Apprensione e strada interdetta a Fuorigrotta per una fuga di gas che ha interessato uno stabile in via Caravaggio, la municipale e i pompieri chiamati dai residenti allarmati hanno chiuso la strada al traffico. Sul posto i tecnici della società del gas e del Comune. Il tratto all’incrocio con via Consalvo resta transennato mentre procedono le operazioni di individuazione della perdita e le riparazioni.

Fuga di gas a Fuorigrotta, sgomberate sette famiglie dal palazzo in via Caravaggio

Il Comune avvisa che «a causa di una fuga di gas originatasi dalla sede stradale all’altezza del condominio al civico 300 di via Caravaggio, la Polizia Municipale ha disposto la rapida messa in sicurezza dell’area e l’evacuazione cautelativa degli immobili interessati a tutela della pubblica incolumità». Lo sgombero ha riguardato complessivamente sette nuclei familiari residenti nello stabile, oltre al bar adiacente e alla vicina Chiesa della Parrocchia Immacolata di Lourdes.

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«Sul posto sono operativi gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella delimitazione della zona di emergenza e nell’assistenza alla cittadinanza, unitamente alle squadre specializzate di ItalGas. I tecnici della società stanno attualmente eseguendo i rilievi opportuni per individuare la localizzazione esatta della perdita sottostrada e definire la tipologia di intervento necessaria alla risoluzione del guasto. Per consentire lo svolgimento delle operazioni d’ispezione e di scavo in totale sicurezza, l’incrocio tra Via Caravaggio, via Consalvo e Via Terracina, adiacente al civico 300 è stato temporaneamente interdetto alla circolazione veicolare. Verranno fornite tempestive notizie sul ripristino della viabilità e sul rientro delle famiglie non appena le condizioni di sicurezza saranno completamente ristabilite».

Più tardi Italgas fa sapere che, in relazione alla dispersione di gas verificatasi a Fuorigrotta, a Napoli, «l’evento si è generato accidentalmente nel corso di lavori di ammodernamento della rete. La dispersione è stata prontamente individuata e messa in sicurezza e non si sono registrati danni a persone o cose né problemi per la sicurezza dei cittadini. I tecnici Italgas sono al lavoro per riparare il danno e completare l’intervento nel corso della giornata. Non risultano utenze disalimentate e la continuità del servizio è garantita a tutte le utenze interessate».

Allarme rientrato e famiglie tornate nelle proprie case

In merito all’intervento d’urgenza effettuato a seguito della fuga di gas registrata all’altezza del civico 300 di Via Caravaggio, si comunica che l’allarme è rientrato e le condizioni di sicurezza sono state ripristinate.

A seguito delle verifiche e dei lavori di riparazione effettuati dai tecnici di ItalGas, la perdita è stata individuata e risolta, consentendo il pieno ripristino dell’erogazione e della sicurezza della sede stradale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i Servizi Sociali, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Non si è registrata alcuna criticità o problema per i residenti evacuati.

Con il cessare dell’emergenza:

• Tutti i 7 nuclei familiari, unitamente ai titolari delle attività commerciali e ai responsabili della vicina chiesa, hanno fatto rientro nei rispettivi immobili.

• Il tratto di Via Caravaggio è stato riaperto al traffico veicolare, con la normale circolazione stradale ripristinata a cura della Polizia Municipale.

L’Amministrazione ringrazia la Polizia Municipale, i Servizi Sociali, i tecnici di ItalGas, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco intervenuti per la tempestività e la gestione dell’emergenza.