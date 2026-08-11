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Erano circa le 20.30 di ieri sera, lunedì 10 agosto, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Ruviano, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, si è imbattuta in una situazione di particolare urgenza lungo via Laurelli a Piana di Monte Verna.

I militari dell’Arma, in servizio di pattugliamento nella fascia oraria 18.00-24.00, hanno notato un’autovettura che aveva improvvisamente arrestato la propria marcia. Dal veicolo è sceso il conducente, apparso immediatamente in forte stato di agitazione, che ha richiamato l’attenzione dei Carabinieri chiedendo il loro aiuto.

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La bimba non respira e l’auto verso l’ospedale si ferma, salvata dai carabinieri nel Casertano

L’uomo ha spiegato ai militari che stava accompagnando d’urgenza, insieme alla moglie, la figlia neonata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. La piccola, nata da pochi giorni, secondo quanto riferito dai genitori, non respirava ed era apparsa cianotica, rendendo necessario un intervento immediato.

Compresa la gravità della situazione, i Carabinieri hanno informato la Centrale Operativa e, ricevuta la necessaria autorizzazione, hanno attivato i dispositivi di emergenza luminosi e acustici, mettendosi immediatamente a disposizione della famiglia.

La neonata e la madre sono state quindi accompagnate a bordo dell’autovettura di servizio verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la piccola è stata affidata alle cure del personale sanitario del pronto soccorso pediatrico.

La rapidità dell’intervento ha consentito alla neonata di raggiungere in tempi brevi la struttura sanitaria, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso. Nella tarda serata, al termine degli approfondimenti sanitari, la bambina è stata regolarmente dimessa dall’ospedale in buone condizioni di salute.

Un intervento nato nell’ambito del quotidiano servizio di pattugliamento del territorio e trasformato, in pochi istanti, in una corsa contro il tempo per prestare assistenza a una famiglia in difficoltà. Ancora una volta, la presenza capillare delle pattuglie dell’Arma si è rivelata determinante non soltanto nelle attività di prevenzione e sicurezza, ma anche nelle situazioni di emergenza nelle quali la tempestività può fare la differenza.