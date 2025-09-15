PUBBLICITÀ
HomeCronacaDalla cucina stellata alle 3 rapine in banca, arrestato Valentino Luchin
CronacaCronaca nazionale

Dalla cucina stellata alle 3 rapine in banca, arrestato Valentino Luchin

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Dalla cucina stellata alle 3 rapine in banca, arrestato Valentino Luchin
Valentino Luchin
PUBBLICITÀ

Un cambio vita radicale quello di Valentino Luchin. Si tratta di uno chef padovano che dopo una fase di declino ora sembra aver cambiato vita. Sulle pagine del Daily Mail, si racconta del 62enne: “uno chef della Bay Area, un tempo celebre per la sua raffinata cucina italiana e i suoi ristoranti di alto profilo, è stato arrestato dopo aver presumibilmente rapinato tre banche diverse in un solo giorno”.

Luchin è l’ex chef del famoso ristorante Rose Pistola di North Beach e proprietario dell’Ottavio a Walnut Creek. In queste ore i media americani riportano che è stato arrestato dalla polizia di San Francisco dopo: “Una caotica serie di rapine durata un giorno. La polizia afferma che mercoledì scorso Luchin ha colpito tre banche una dopo l’altra nel Central District della città, consegnando biglietti scritti a mano agli impiegati spaventati chiedendo contanti“.

PUBBLICITÀ

Nel giro di poche ore, la polizia ha collegato Luchin ad altre due rapine in banca avvenute quel giorno, tutte nel Central District, che comprende North Beach, Russian Hill e Union Square” riporta anche il Mirror. “Le autorità hanno identificato Luchin, che vive nel quartiere, come il principale sospettato. L’accusa è di rapina multipla e tentata rapina. Anche se Lucchin non è ancora stato formalmente incriminato“.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati