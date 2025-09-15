Dalla cucina stellata alle 3 rapine in banca, arrestato Valentino Luchin

PUBBLICITÀ

Un cambio vita radicale quello di Valentino Luchin. Si tratta di uno chef padovano che dopo una fase di declino ora sembra aver cambiato vita. Sulle pagine del Daily Mail, si racconta del 62enne: “uno chef della Bay Area, un tempo celebre per la sua raffinata cucina italiana e i suoi ristoranti di alto profilo, è stato arrestato dopo aver presumibilmente rapinato tre banche diverse in un solo giorno”.

Luchin è l’ex chef del famoso ristorante Rose Pistola di North Beach e proprietario dell’Ottavio a Walnut Creek. In queste ore i media americani riportano che è stato arrestato dalla polizia di San Francisco dopo: “Una caotica serie di rapine durata un giorno. La polizia afferma che mercoledì scorso Luchin ha colpito tre banche una dopo l’altra nel Central District della città, consegnando biglietti scritti a mano agli impiegati spaventati chiedendo contanti“.

“Nel giro di poche ore, la polizia ha collegato Luchin ad altre due rapine in banca avvenute quel giorno, tutte nel Central District, che comprende North Beach, Russian Hill e Union Square” riporta anche il Mirror. “Le autorità hanno identificato Luchin, che vive nel quartiere, come il principale sospettato. L’accusa è di rapina multipla e tentata rapina. Anche se Lucchin non è ancora stato formalmente incriminato“.