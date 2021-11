Variante Omicron, in Campania i contagiati salgono a 4. De Luca svela i dati del Cotugno

Nell’ambito dell’attività di Sorveglianza Covid della Regione Campania, è stato completato questa mattina il sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dall’Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. Con lui, sono risultati positivi alla nuova variante B.1.1.529, anche la moglie e i suoi due figli. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologia NGS, di cui è dotato il laboratorio dell’Ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.​

I 4 pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino.

“Esprimiamo apprezzamento – ha dichiarato il Presidente De Luca – per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento. Seguiremo con la massima attenzione questo caso con grande attenzione al tracciamento”.

Variante Omicron, le condizioni del paziente zero di Caserta: “Ho evitato qualsiasi contatto”

“Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia”. A dirlo al giornale radio Rai è il paziente zero italiano della variante Omicron. “Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni ,posso dire che l’infezione si è manifestata solo in modo lieve”. Così il manager che fa sapere di essere in isolamento e monitorato in maniera assidua da medici e autorità sanitarie.

“Ho viaggiato nei giorni scorsi da Maputo in Italia, via Johannesburg, avendo effettuato in anticipo all’imbarco il test PCR con esito negativo. Come previsto dalle normative vigenti in materia ho rispettato lungo tutto il tragitto le misure di distanziamento sociale e di barriera individuale a tutti ben note”. Lo afferma, in una dichiarazione scritta diffusa ai media, il paziente casertano colpito dalla variante Omicron.