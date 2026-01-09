PUBBLICITÀ
Cronaca

Venezuela, c’è anche un militare salernitano tra i detenuti politici di Maduro

Dopo il rilascio di alcuni detenuti italiani in Venezuela, si spera anche nel Salernitano per la scarcerazione del 27enne militare dell’esercito venezuelano, Anderson Daniel Farnetano, figlio di un cittadino italiano originario di Camerota, nel Cilento, e di madre venezuelana.

L’uomo si trova in carcere dal 2019 ed è stato condannato a 22 anni di reclusione con le accuse di ribellione civile e associazione per delinquere. Farnetano è detenuto nel carcere militare di Ramo Verde, struttura più volte finita sotto i riflettori delle organizzazioni internazionali per i diritti umani a causa delle condizioni di detenzione ritenute disumane.

L’arresto del giovane risale al 30 aprile 2019, nel contesto della cosiddetta “Operación Libertad”, il tentativo di sollevazione contro il governo di Nicolás Maduro. I familiari continuano a proclamare l’innocenza del 27enne, denunciando presunte irregolarità processuali e chiedendo un intervento concreto delle autorità italiane e degli organismi internazionali, affinché il suo caso venga riesaminato e possa finalmente giungere a una soluzione, anche alla luce dei recenti segnali di apertura rappresentati dal rilascio di altri detenuti italiani.

