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Ancora un caso di violenza sugli anziani in provincia di Napoli. Siamo, questa volta, a Casoria: come denunciato dalla figlia della vittima, la badante in questione, dopo alcuni colloqui preliminari per conoscere la famiglia e l’anziana in questione, 82enne e disabile al 100% e affetta da diabete, sarebbe stata assunta h24 presso l’appartamento, per potersi prendere cura di lei complici anche il lavoro del nipote, che lo costringeva quindi ad ore di assenza da casa, e da una settimana di allontanamento da Napoli da parte della figlia della vittima.

Vergogna a Casoria, anziana disabile e diabetica picchiata dalla badante

Ed è stato proprio nell’arco di questa settimana, tra il 10 e il 17 marzo scorsi, che sarebbero avvenute le violenze. Tramite le telecamere di videosorveglianza, a cui la donna poteva avere accesso tramite un’apposita app sul cellulare, ha avuto modo di rendersi conto della violenza che la badante usava con la povera madre, tra cui spintoni sul letto e tirate di capelli.

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Dopo di ciò e una volta rientrata a casa, la donna avrebbe chiesto spiegazioni alla badante, la quale avrebbe cercato di giustificarsi. Giustificazioni che, però non sono bastate per evitarle la cacciata di casa. L’anziana verrà trasportata poi presso l’ospedale di Frattamaggiore, dove verrà refertata con una prognosi di tre giorni. Non ha riportato alcuna frattura ma diversi traumi a causa delle percosse subite.

La badante in questione è stata quindi denunciata per maltrattamenti in famiglia.