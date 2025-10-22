Voti in cambio di favori alla camorra, tra gli indagati c’è anche una candidata alle Regionali

PUBBLICITÀ

C’è anche il nome di Veronica Biondo nell’indagine che ha ipotizzato l’inquinamento delle elezioni comunali a Santa Maria a Vico. Come riporta il Mattino, la vicensindaca è stata indagata per un presunto scambio di favori con il clan Massaro ed è finita nella bufera alla luce della sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista di Forza Italia.

L’indagine sui contatti tra il clan e gli amministratori a Santa Maria a Vico

Stamattina i militari della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per 2 camorristi e gli arresti domiciliari per 4 amministratori del comune di Santa Maria a Vico.

In particolare è emerso che il perseguimento di interessi economico-criminali del summenzionato gruppo delinquenziale, veniva supportata l’elezione di membri dell’Ente Locale alle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020.

Le indagini consentivano, inoltre, di acclarare che i pregiudicati, in ragione del supporto elettorale fornito, avanzavano agli amministratori comunali richieste tendenti ad ottenere l’emanazione di atti in loro favore, ottenendo la disponibilità degli stessi ad assecondarli. Il provvedimento in esecuzione rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal Procuratore Nicola Gratteri. Tra gli indagati c’è anche il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi.

La candidatura di Veronica Biondo al consiglio della Regione Campania

Il 13 ottobre Biondo aveva annunciato la sua candidatura alle Regionali: “L’apertura ufficiale della mia campagna elettorale è stata un momento che porterò sempre con me.

Una sala piena, sguardi sinceri, strette di mano forti e un’energia che parte dalla Valle di Suessola, attraversa tutta la provincia di Caserta e guarda alla Campania con fiducia e coraggio. Grazie a chi ha creduto in me e ha scelto di esserci: ai rappresentanti istituzionali, agli amici, agli amministratori locali , ai Sindaci e a tutti i cittadini.

La campagna elettorale è appena iniziata, ma con voi al mio fianco sarà una grande avventura. Da qui parte un cammino che porterà la nostra voce in Regione Campania“.