[Video]. “Cosa sta spruzzando?”. Elicottero in volo su S. Giovanni a Teduccio ma era un baby shower 

Aveva suscitato scalpore e mistero quell’elicottero in volo su San Giovanni a Teduccio. In molti si chiedevano cosa lanciasse dal cielo. A svelare il giallo è stato il noto conduttore radio Gianni Simioli. “Se avete visto il precedente video pubblicato su questa pagina (elicottero che sorvolando la zona di San Giovanni a Teduccio spruzza una sostanza “misteriosa”) e siete curiosi di saperne di più, dovete per forza guardare questo secondo video”.

Nel video si vede una famiglia festeggiare con un baby shower, una moda che impazza negli ultimi anni, soprattutto a Napoli, con cui si organizzano spettacoli speciali per svelare il sesso del bimbo che sta per nascere. In questo caso la famiglia di San Giovanni a Teduccio ha optato per un elicottero che ha lanciato coriandoli azzurri per la nascita del figlio maschio.

Cosa sono baby shower

La tradizione vuole che il baby shower si festeggi solo per la nascita del primogenito, ma spesso e volentieri si festeggiano per la nascita degli altri figli o per quelli adottati. Molte volte si tengono più festeggiamenti per lo stesso bambino, uno con i parenti e amici più stretti, un altro con i colleghi di lavoro e gli amici meno intimi.

Il baby shower precede la nascita. Nella tradizione ebraica una festa di questo tipo può essere data solo dopo la nascita del bambino, anche se molti ebrei americani hanno preferito seguire la tradizione americana.

Sebbene la festa di baby shower venga data in onore solo della futura madre e possano partecipare solamente le donne, negli ultimi anni, anche gli uomini hanno iniziato a prendere parte al festeggiamento: oltre al baby shower per sole madri, esistono quelli per tutti e due i genitori, e recentemente sono nati quelli per soli padri.