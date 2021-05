Un gesto tanto incivile quanto – semplicemente – illegale. E, come se non bastasse, si è anche ripreso vantandosi in un video pubblicato sul suo profilo dall’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Nelle immagini si vede l’uomo alla guida del proprio motociclo che passa di lato alla sbarra del pedaggio e, senza pagare, si vanta: “Ma chi ‘o paga sto casello?”. Una scena che ha scaturito l’ira di migliaia di utenti social che, sotto il post di Luca Abete, non hanno fatto mancare il loro dissenso.

Il post di Luca Abete

“Ma chi ‘o paga sto casello?” Bella domanda! Pagano le tantissime persone per bene che detestano e si dissociano da soggetti come questo che fa pure il VIDEO per mostrare a tutti la sua CIVILTÀ. Buongiorno!”.

Non pagava la Tangenziale da sei anni, scoperto e denunciato a Napoli [ARTICOLO 2 DICEMBRE 2020]

Gli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, a seguito di una querela della società Tangenziale di Napoli S.p.A. per l’elusione del pagamento del pedaggio autostradale dal mese di novembre del 2014 al mese di agosto del 2020, hanno accertato che il conducente di un motociclo, al momento del transito nelle piste Telepass, aveva coperto parzialmente la targa con scotch adesivo o del fango.

I poliziotti, da un’attenta analisi dei fotogrammi, hanno individuato il numero di targa risalendo al proprietario e utilizzatore dello scooter, un 52enne napoletano, denunciato per insolvenza fraudolenta.