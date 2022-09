Vietata la canzone neomelodica che inneggia al boss, la decisione del questore. Dalla scaletta è stato escluso un brano dedicato allo zio Franco, cioè Francesco Inzerillo boss di Passo di Rigano. Lo stop alla cantante neomelodica Daniela Montalbano è arrivato dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Il concerto si è svolto ieri a Camporeale così come riporta LiveSicilia.

Poco prima di salire sul palco è stato notificato il provvedimento previsto dall’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’esecuzione del brano è stato bollato come “pericolosa perché esalta e celebra i disvalori mafiosi”. Franco Inzerillo, soprannominato “u nivuru” , e oggi deceduto, faceva parte degli scappati in America per sfuggire alla furia dei corleonesi di Salvatore Riina che successivamente sono tornati in città. A cominciare dai cugini, Tommaso e Francesco Inzerillo, condannati l’anno scorso.

Annullato il concerto di Rosario Miraggio: “Diffamato dalle polemiche, devolverò lo stesso il cachet alla parrocchia”

Ha annullato il concerto a Sperlonga dopo le polemiche suscitate dall’ex sindaco, Rosario Miraggio annuncia sui social la decisione: “Ciao a tutti, mio malgrado mi trovo ad annullare il concerto previsto per il 2 settembre 2022 nella splendida cittadina di Sperlonga. Potrei scrivere che sia stato annullato per motivi tecnici ed organizzativi, ma io non so e soprattutto non voglio raccontare bugie al mio pubblico. Il mio concerto è stato annullato a causa delle polemiche suscitate dalla pubblicazione di alcuni articoli di giornale del litorale Pontino e di alcune dichiarazioni di qualche ex politico locale male informato e rancoroso, secondo cui avrei a loro dire salutato dal palco una persona detenuta, durante un concerto di circa 13 anni fa . Ricostruzioni strumentali, rispetto alle quali mi preme sottolineare che non potevo sapere allora, come non posso saperlo oggi, essendo invaso da richieste di videomessaggi e fotografie, alle quali non mi sottraggo minimamente, a chi mi rivolgo”.