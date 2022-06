“Vietati i ricevimenti nuziali in chiesa”, il messaggio della Curia di Napoli

Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate diventano sempre di più le coppie che vanno incontro al giorno del loro matrimonio. Ultimamente, però, una delle usanze più in voga è quella che prevede di offrire un buffet o un rinfresco subito dopo la cerimonia.

L’usanza di offrire un rinfresco nei locali attigui alla chiesa subito dopo la celebrazione delle nozze

Che sia appena fuori la chiesa o in locali attigui, infatti, gli invitati vengono rifocillati con un rapido spuntino. Troppo spesso, tuttavia, capita di perdere di vista il senso della misura e di esagerare. E’ capitato, infatti, che alcune coppie chiedessero al parroco di poter festeggiare le nozze tenendo il ricevimento in chiesa. Per questo motivo, la Curia arcivescovile si è vista costretta a correre ai ripari, diffondendo un nota dell’ufficio stampa.

La nota dell’ufficio stampa della Curia arcivescovile

La Curia arcivescovile di Napoli ricorda a parroci e fedeli, che nelle chiese, come anche nei locali attigui, non è consentito effettuare il ricevimento nuziale. “Pervengono, presso la Curia Arcivescovile, e anche agli stessi parroci, richieste per effettuare il ricevimento nuziale in locali attigui alla Chiesa deputata al rito sacramentale“. Scrive la Curia in una nota dell’ufficio stampa. “Nel disapprovare casi già verificatisi, la Curia arcivescovile, ad evitare confusione e disorientamento nei fedeli, ribadisce quanto prescrive il Direttorio diocesano. Al quale sono tenuti ad attenersi parroci, rettori e presbiteri“. Continua il comunicato.