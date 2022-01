Villaricca. Giusy Barbato morta di Covid a 37 anni, domani la cremazione. La mamma: «Mi sembra un incubo»

“Solo ieri sera sono venuti a farmi il tampone. Domani ci sarà la cremazione di mia figlia. Non so come farò a sopravvivere a tutto questo dolore”. La disperazione non ha lasciato la famiglia Barbato di Villaricca. Sono passate circa 24 ore da quando hanno ricevuto la notizia della morte di Giusy. Maria Teresa, madre della 37enne, è in lacrime mentre racconta il suo calvario e la notte passata in bianco: “La mia piccola sarà cremata domani. Ieri sera hanno fatto il tampone a tutti noi. Aspettiamo l’esito per dare la giusta benedizione alle ceneri di Giusy. Mi sembra un incubo. Non riesco a smettere di piangere. Tutti conoscevano Giusy e in tanti mi hanno chiamato per dimostrarmi la loro vicinanza. Sono tutti increduli, non riescono a crederci. Il Covid ha cambiato le nostre vite”.

La tragedia di Giusy Barbato

L’emergenza sanitaria non rallenta la sua corsa e sono in aumento, secondo i dati nazionali, le complicazioni tra i soggetti non vaccinati. La 37enne Giusy Barbato è deceduta ieri all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Prima la scoperta della positività al Covid-19 insieme a ben quattro componenti della sua famiglia, che per ragioni personali avevano scelto di non sottoporsi alla somministrazione anti-Covid. Poi, le condizioni di salute della giovane si sono aggravate tanto da portare i sanitari a condurla presso l’ospedale di Pozzuoli. Dopo poche ore, però, la 37enne è stata trasferita presso la struttura sanitaria frattese.

Maria Teresa ha raccontato: “Ogni giorno ricevevo una telefonata in cui mi veniva rappresentata la situazione. Non ho mai smesso di credere in un miracolo. Quel miracolo che però non c’è stato. Pensavo fosse grave ma non fino a questo punto. Perdere una figlia è un dolore troppo grande, non si può spiegare”. Alla disperazione si unisce anche la questione economica. Il Covid ha avuto ripercussioni anche su quella, come raccontato dalla donna: “Tra farmaci, visite mediche e bombole d’ossigeno abbiamo speso tutto lo stipendio. Siamo soli contro questo virus.”.