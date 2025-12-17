Villaricca, sospetto raid al Palazzo Baronale: denuncia ai carabinieri

PUBBLICITÀ

Un grave episodio di presunta manomissione ha colpito il Palazzo Baronale di Villaricca. Martedì 15 dicembre è stata formalmente presentata ai carabinieri una denuncia contro ignoti aper danni all’impianto di condizionamento e riscaldamento dell’edificio comunale.

A far scattare l’allarme è stata la segnalazione del dipendente comunale. Successivamente, alla presenza dell’architetto Arturo Sarracino è stato effettuato un sopralluogo al secondo piano del Palazzo Baronale dove c’è la sala consuiliare

Durante il controllo è stato accertato che due elementi dell’impianto di climatizzazione, installati nel salone del secondo piano, perdevano ingenti quantità d’acqua, causando infiltrazioni che hanno raggiunto il piano inferiore, fino alla Sala del Consiglio Comunale. Per fronteggiare l’emergenza ed eseguire un primo intervento di messa in sicurezza, sono stati immediatamente coinvolti gli addetti alle pulizie e la ditta specializzata nella manutenzione delle perdite idriche.

La prima stima economica dei danni ammonta a circa 10.000 euro.

Alla luce delle condizioni riscontrate, è stato dichiarato che la Sala del Consiglio Comunale non è attualmente agibile. Il rischio principale riguarda un possibile distacco di intonaco dal soffitto, causato dalle infiltrazioni d’acqua. In via precauzionale, è stato suggerito di spostare le sedute del Consiglio Comunale e le attività istituzionali presso teatri, palestre scolastiche o altri immobili comunali, almeno fino alla completa eliminazione del pericolo.