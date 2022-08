Vincenza muore dopo il parto a Napoli, indagine della Procura

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’inchiesta dopo la morte di Vincenza Donzelli. L’operatrice culturale 43enne, fondatrice della Galleria Borbonica, è scomparsa pochi giorni dopo la nascita del primo figlio. Il suo compagno era Andrea Cannavale, produttore cinematografico e figlio dell’attore napoletano Enzo.

La donna partorì il 9 agosto scorso in una nota clinica privata di Napoli con un parto programmato, lì era arrivata due giorni prima. La donna sarebbe deceduta in seguito alle complicazioni, probabilmente un’emorragia. Dunque Vincenza sarebbe stata trasferita, quindi, all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in terapia intensiva. Il bimbo sta bene ed è seguito dai familiari.