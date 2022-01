Si è spento Vincenzo Nappi, il ‘cullatore’ della festa dei Gigli di Nola reso celebre dallo scatto del fotografo Busiello

Si è spento Vincenzo Nappi molto conosciuto in città ma per tutti gli amanti della Festa dei gigli di Nola era il volto di “The Cullatore“, protagonista dello scatto del fotografo Antonio Busiello, che proprio grazie a quella foto aveva vinto la 156esima edizione della “International Print Exhibition 2013”. Una foto simbolo della fede e della devozione dei nolani per San Paolino. Tanti i commenti sui social. “Lo storico signore della foto del gallo alla spalla ( o pataniello’). Per tutti gli amanti della Festa dei Gigli sarà sempre ‘o cullatore”. Ha rappresentato con il suo famoso gobbo di San Paolino sulla spalla l’immagine più famosa nel mondo della Festa dei Gigli recentemente, presente anche in molti musei internazionali. Il protagonista di tale figura iconica, il nolano Vincenzo Nappi, dipendente comunale, è venuto purtroppo a mancare improvvisamente a 62 anni nelle scorse ore a Nola, sua città natale, presso la quale risiedeva fin da piccolo.

“Il Giocondo”, questo il titolo che il fotografo Antonio Busiello aveva dato a tale foto, rappresentava un cullatore che mostrava la sua gobba. Grazie a tale foto, nel 2013 Busiello vinse la medaglia d’oro per la “Royal Photographic Society Print Exhibition.