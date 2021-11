Vittoria, la piccola di 9 anni morta tra le braccia dei genitori: fatale una crisi improvvisa

Doveva essere un weekend di festa per il compleanno di Vittoria Cuomo, volata in cielo a 9 anni. Il dramma si è consumato a Portogruaro (Venezia) dove la piccola di casa viveva con mamma e papà e i tre fratelli. Ieri mattina l’improvvisa crisi non ha lasciato nessuna speranza per Viki, deceduta tra le braccia dei genitori. «Il mio angelo Viki è volato in cielo. Ti amo cucciola mia». È stata la mamma, Martina Ricetto, a comunicare la morte della figlia attraverso i social network.

Portogruaro piange la piccola Vittoria, bimba tetraplegica amata dall’intera città. «Siamo affranti per questa perdita, che ci rattrista moltissimo» ha confidato un consigliere comunale portogruarese «siamo vicini a Martina, e a tutti i familiari di Vittoria vada il nostro fraterno abbraccio».

A Portogruaro e Concordia in tanti ricordano Vittoria accompagnata dalla mamma, nelle sue passeggiate, soprattutto nelle zone centrali. In Friuli, oltre al Baskin Udine, ha espresso cordoglio il Chions Fiume Volley. La sorella di Vittoria gioca lì da diversi anni. «Di fronte a una perdita del genere non c’è molto da dire» ha riferito un dirigente . «Siamo vicini alla famiglia, in questo tragico momento di lutto».