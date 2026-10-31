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“Voglio altra medicina!”: prima minaccia i sanitari, poi picchia la guardia giurata a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Voglio altra medicina!": prima minaccia i sanitari, poi picchia la guardia a Napoli
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Ha dapprima minacciato il personale sanitario di una struttura di via Fontanelle, a Napoli, nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco. Poi ha aggredito l’addetto alla sicurezza che era per riportare la situazione alla calma.

Sul posto è intervenuta la polizia e l’uomo – si tratta di un 53enne – è finito in manette. Dovrà rispondere di lesioni personali nei confronti di un addetto alla sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

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“Voglio altra medicina!”: prima minaccia i sanitari, poi picchia la guardia a Napoli

In particolare, gli agenti dei Commissariati Dante e San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione sono intervenuti presso una struttura sanitaria in via Fontanelle, a seguito della segnalazione di un uomo in stato di agitazione che stava minacciando il personale sanitario.

I poliziotti sono stati avvicinati da una guardia giurata, la quale ha riferito che il predetto aveva minacciato il personale sanitario nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco.

Il 53enne, alla vista dell’addetto alla sicurezza, intervenuto per riportare la situazione alla calma, ha iniziato a dare in escandescenza e, in quei frangenti, ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale l’uomo ha aggredito la guardia giurata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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