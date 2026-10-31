“Voglio altra medicina!”: prima minaccia i sanitari, poi picchia la guardia giurata a Napoli

PUBBLICITÀ

Ha dapprima minacciato il personale sanitario di una struttura di via Fontanelle, a Napoli, nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco. Poi ha aggredito l’addetto alla sicurezza che era per riportare la situazione alla calma.

Sul posto è intervenuta la polizia e l’uomo – si tratta di un 53enne – è finito in manette. Dovrà rispondere di lesioni personali nei confronti di un addetto alla sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

PUBBLICITÀ

“Voglio altra medicina!”: prima minaccia i sanitari, poi picchia la guardia a Napoli

In particolare, gli agenti dei Commissariati Dante e San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione sono intervenuti presso una struttura sanitaria in via Fontanelle, a seguito della segnalazione di un uomo in stato di agitazione che stava minacciando il personale sanitario.

I poliziotti sono stati avvicinati da una guardia giurata, la quale ha riferito che il predetto aveva minacciato il personale sanitario nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco.

Il 53enne, alla vista dell’addetto alla sicurezza, intervenuto per riportare la situazione alla calma, ha iniziato a dare in escandescenza e, in quei frangenti, ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale l’uomo ha aggredito la guardia giurata.