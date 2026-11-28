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Momenti di forte tensione nella tarda serata di venerdì 27 novembre a Casalnuovo di Napoli, dove due giovani sarebbero rimasti gravemente feriti durante un presunto tentativo di rapina finito con uno schianto. A finire in ospedale sono stati un 30enne di Pomigliano d’Arco e un ragazzo di 17 anni residente a Casalnuovo, entrambi ricoverati in condizioni critiche presso l’ospedale Villa dei Fiori di Acerra.

L’episodio si è verificato intorno alle 23:50 in via Filichito. Stando a una prima ricostruzione, i due viaggiavano a bordo di uno scooter e avrebbero affiancato una Fiat Punto diretta verso Volla, probabilmente con l’intenzione di rapinare il conducente. La situazione sarebbe però precipitata quando l’automobilista avrebbe reagito, speronando il motorino e facendo cadere violentemente i due occupanti sull’asfalto.

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Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Casalnuovo, coordinati dal capitano Giuseppe Iorio. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove si trovano tuttora ricoverati per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

Le indagini sono affidate agli agenti della Municipale, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante della zona. Le immagini avrebbero immortalato le fasi dell’accaduto e potrebbero fornire elementi importanti per ricostruire con precisione quanto successo. Sul luogo dell’incidente sarebbero stati inoltre trovati una pistola e quattro telefoni cellulari, che potrebbero essere collegati ad altre rapine.

Resta da identificare l’automobilista alla guida della Fiat Punto: dopo lo speronamento, infatti, l’uomo si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce in direzione Volla. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le eventuali responsabilità dei protagonisti.