Zia e nipote trovati morti a Portici, i cadaveri scoperti dopo giorni

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È avvolta nel mistero la morte di due persone trovate senza vita all’interno di un appartamento di viale Divina Provvidenza, a Portici. A fare la scoperta sono stati i soccorritori, intervenuti insieme ai carabinieri dopo una segnalazione. Le vittime sono una donna di 82 anni, M.F. nata a Crispano, e un uomo di 43 anni, L,T. nato a Vallo della Lucania che, secondo le prime informazioni raccolte, potrebbe essere il nipote dell’anziana.

I due corpi sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione e, al momento, gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto. L’ipotesi iniziale è che il decesso possa risalire ad alcuni giorni fa. Saranno però gli esami e le verifiche condotte dagli specialisti a stabilire con maggiore precisione la data e soprattutto le cause della morte.

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Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i militari dell’Arma hanno avviato i rilievi nell’appartamento. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della vicenda, ascoltando eventuali persone informate sui fatti e verificando ogni dettaglio della situazione trovata all’interno dell’abitazione. Tra le prime ipotesi investigative, ancora in attesa di conferma, c’è quella che il quarantaquattrenne sia stato stroncato da un improvviso infarto. L’anziana zia, affetta da diversi problemi di salute e, secondo quanto emerge, anche da un principio di demenza senile, sarebbe rimasta sola in casa, incapace di chiedere aiuto o di reagire alla tragedia. Si sarebbe progressivamente lasciata andare, morendo nei giorni successivi.

Una ricostruzione che dovrà essere verificata dagli accertamenti medico-legali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le salme sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Napoli, dove l’autopsia dovrà stabilire con precisione le cause e la successione dei decessi.