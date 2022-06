Zuppe e impepate pericolose a Napoli: sequestrati 170 Kg di cozze in bancarelle e supermercati

Un’imponente operazione quella messa in piedi dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro in diversi quartieri della città nel fine settimana appena trascorso. Il personale dell’Azienda sanitaria locale è entrato in azione in bar, supermercati e ristoranti per garantire la sicurezza alimentare e, di conseguenza, per salvaguardare la salute dei consumatori. Il bilancio parla di 170 chili di cozze sequestrati e 14mila euro di multe complessivi.

Blitz in ristoranti e supermercati a Fuorigrotta nella giornata del 3 e 4 giugno: multe per 12mila euro

Nella fattispecie, nella serata di venerdì 3 giugno, 24 tra uomini e donne dell’Asl Napoli 1 hanno svolto attività di controlli in diversi esercizi commerciali, attivi nella ristorazione, nel quartiere Fuorigrotta, periferia occidentale della città. In totale, hanno ispezionato 14 locali (5 bar, 5 ristoranti, 2 pizzerie e 2 pasticcerie). I controlli hanno portato alla sospensione di un deposito e di un’attività di ristorazione. Al contempo, hanno elevato 64 prescrizioni, 2 diffide e 5 verbali per un totale di 8mila euro. Nella giornata di sabato 4 giugno, ancora a Fuorigrotta, sono stati controllati invece 4 supermercati, un minimarket e un caseificio. Il bilancio dei controlli ammonta a 4mila euro di multa, con 35 prescrizioni, 2 diffide e la chiusura di un deposito.

Sequestrati 170 chili di cozze a Scampia tra sabato e domenica

Non solo supermercati e ristoranti. Ancora nella giornata di sabato, l’attività di controllo dell’Asl si è spostata a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli. Qui, il personale veterinario, unitamente agli agenti della Polizia di Stato, ha sequestrato 70 chili di cozze in cattivo stato di conservazione. Nella giornata di domenica 5 giugno, ancora a Scampia, i controlli hanno permesso di individuare due venditori abusivi e un privato cittadino. Hanno così potuto sequestrare altri 100 chili di cozze: elevati anche due verbali per un totale di 2mila euro.