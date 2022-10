Abusa di una 17enne che andava a scuola: arrestato 25enne di Castellammare

Si trovava alla fermata dell’autobus per andare a scuola, nel centro cittadino di Castellammare di Stabia, quando un 25enne si è avvicinato ed ha iniziato a molestarla. Questo è quanto raccontato da una 17enne e riportato da Il Mattino. L’uomo è stato arrestato per abusi sessuali su minori.

Un 25enne ha abusato sessualmente di una ragazzina di 17 anni a Castellammare

La giovane ha provato a sottrarsi dalle grinfie del 25enne, rifiutando quelle avance spinte e riuscendo a fuggire dopo essere stata molestata sotto gli occhi di decine di testimoni. Nella mattinata di ieri, lunedì 24 ottobre, i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per violenza sessuale aggravata L.G.. Il 25enne era già noto alle forze dell’ordine e con un precedente molto particolare. Nel 2018 era stato arrestato con l’accusa di aver picchiato almeno quattro anziani stabiesi a colpi di spranga. Per un assurdo «gioco» di violenza noto sul web come “knockout game”.

L’arresto su richiesta della Procura oplontina

È stato il gip del tribunale di Torre Annunziata a firmare l’ordine di arresto su richiesta della Procura oplontina. A chiusura di delicate e complesse indagini condotte dai carabinieri della stazione di Boscoreale, con il supporto dei colleghi della stazione stabiese. I fatti si sarebbero verificati in pieno centro a Castellammare, nei pressi di una delle più affollate fermate dell’autobus di viale Europa, in una mattinata di aprile. La vittima è una 17enne residente a Boscoreale che, subito dopo i fatti, in lacrime ha chiesto l’intervento del papà. Il quale l’ha soccorsa e accompagnata immediatamente in caserma per sporgere denuncia.

Il racconto della 17enne

Nel corso del suo terribile racconto, la ragazza in lacrime ha raccontato: “Nessuno mi ha aiutata, eppure c’era tanta gente”. La giovane, inoltre, ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo e degli abiti indossati. In questo modo, ha permesso agli investigatori di arrivare in poco tempo all’identificazione del 25enne, incastrato anche dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona e da alcune testimonianze.