Abusivismo edilizio a Mondragone, sequestrate 20 case vacanze

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Nell’ambito un’attività coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli la Guardia Costiera di Mondragone, congiuntamente alla Guardia Costiera di Castel Volturno e alla Sezione di Polizia Giudiziaria delle Capitaneria di Porto di Napoli, ha dato esecuzione

a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di una vasta operazione di tutela del demanio marittimo e del patrimonio ambientale.

Il provvedimento ha interessato un’ampia area del Comune di Mondragone, in località Stercolilli, dove sono stati sottoposti a sequestro 20 immobili abusivi risultati completamente privi di qualsivoglia titolo autorizzativo sotto il profilo demaniale, edilizio, ambientale e

paesaggistico.

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Piano contro gli immobili abusivi

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle occupazioni abusive del demanio marittimo, agli illeciti edilizi e alle violazioni dei vincoli paesaggistici e ambientali che da tempo interessa il litorale Casertano frutto del coordinamento tra la Procura

Sammaritana e la Procura Generale di Napoli. Con l’esecuzione del sequestro, tutti gli immobili sono stati posti sotto vincolo giudiziario, mentre gli utilizzatori saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato contestate.

Tale attività si propone l’obiettivo di liberare il demanio dalle occupazioni abusive e restituire alla collettività spazi sottratti per decenni alla pubblica fruizione evidenziandosi che, anche nei mesi scorsi, era stato disposto un analogo sequestro d’urgenza in località Bagnara, nel

Comune di Castel Volturno, nell’ambito delle attività di contrasto all’abusivismo demaniale marittimo e alle violazioni ambientali e paesaggistiche. In quell’area è tuttora in corso una significativa attività di demolizione di immobili abusivi edificati su suolo demaniale.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che i soggetti destinatari dei sequestri sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva che il provvedimento cautelare reale è stato emesso con un contraddittorio limitato alla fase

delle indagini preliminari e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.