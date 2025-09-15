Accoltellato durante la festa patronale, uomo finisce in ospedale a Nola

PUBBLICITÀ

La tradizionale festa patronale in onore di San Sebastiano e Santa Maria delle Grazie, momento molto atteso dalla comunità avellana, è stata bruscamente interrotta da un grave episodio di violenza. Poco dopo la mezzanotte di venerdì, mentre in piazza Umberto I si svolgeva uno spettacolo musicale, una violenta rissa è scoppiata all’interno di un locale situato nei pressi della piazza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Stazione di Avella, il tutto sarebbe nato da un banale diverbio, degenerato rapidamente in una colluttazione che ha coinvolto più persone. Durante la zuffa, un uomo è stato colpito all’addome e ha riportato ferite tali da rendere necessario l’intervento dei soccorsi.

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sul posto, prestando le prime cure alla vittima, poi trasportata all’ospedale di Nola. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della Compagnia di Baiano, hanno portato all’identificazione e alla denuncia per rissa di due uomini del posto: un trentenne e un quarantenne. All’interno del locale è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un coltello, ritenuto con ogni probabilità l’arma utilizzata per ferire l’uomo.

Le forze dell’ordine proseguono ora le attività investigative per chiarire la dinamica completa dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

L’episodio ha inevitabilmente gettato un’ombra su una ricorrenza profondamente sentita dalla cittadinanza e che ogni anno richiama ad Avella numerosi fedeli e visitatori, trasformando il centro storico in un luogo di festa, musica e tradizione.