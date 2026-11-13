Esplosi 36 colpi di kalashnikov ad Afragola, quarta stesa in 48 ore

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Ieri sera sono stati esplosi 36 colpi di kalashnikov nel rione Salicelle. Si tratta della quarto raid armato avvenuto in 48 ore circa come segnalato dalla polizia giudiziaria. Giovedì i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Giovanni Verga ad Afragola per l’esplosione di una bomba carta. Da una prima sommaria ricostruzione pare che ignoti abbiano fatto esplodere l’ordigno davanti al cancello pedonale di un autonoleggio per poi fuggire.

Inoltre si sono registrate tre stese, una di cui è avvenuta nel rione Salicelle. Indagini in corso su un nuovo clan emergente che vorrebbe scalzare il gruppo dei Panzaruttari, recentemente sgominate dalle inchieste della Procura di Napoli.

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Colpi di kalashnikov esplosi ad Afragola, parla il deputato Borrelli

Una situazione di degrado e abbandono denunciata da tempo sul territorio dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli insieme a Salvatore Iavarone, esponente di Europa Verde.

“Le stese e la violenza inaudita che continuano a insanguinare e terrorizzare il Rione Salicelle non ci meravigliano affatto- dichiarano Borrelli e Iavarone. “È da tempo che denunciamo l’esatto meccanismo di questo disastro: con l’inasprimento dei controlli e l’arrivo delle forze dell’ordine nel vicino Parco Verde di Caivano, si è verificato un pericoloso ‘effetto travaso’. Lo Stato ha concentrato giustamente le risorse su Caivano, ma ha letteralmente sguarnito Afragola, permettendo alle famiglie criminali e alle piazze di spaccio di trasferirsi in massa al Rione Salicelle.”

“Oggi ci troviamo davanti a un fortino della camorra 3.0 dove le regole dello Stato restano fuori dalla porta -tuonano i due Verdi-. Abusivismo edilizio dilagante, cantieri di riqualificazione gestiti con materiali scadenti e finiti al centro di inchieste e dimissioni, cani da combattimento allevati abusivamente per strada, scritte oltraggiose contro le forze dell’ordine a due passi dalla stazione di polizia e giovani allevati nel mito della criminalità. Troppi quartieri di edilizia popolare sono stati trasformati in dormitori dove a dormire beatamente è soprattutto la presenza costante dello Stato. I blitz sporadici e a intermittenza servono solo a fare qualche spit, ma non a ripristinare la legalità. Senza un presidio fisso, controlli serrati sui cantieri e un piano radicale di risanamento sociale, i cittadini onesti di Afragola continueranno a sentirsi ostaggi della criminalità”.

Scontro tra clan ad Afragola, il post del sindaco

“La camorra in questa città non ha mai smesso di operare; lo abbiamo sempre detto, denunciato e soprattutto l’abbiamo sempre combattuta dentro e fuori le istituzioni, pure dai banchi dell’opposizione. Questa notte è stata scritta un’altra pagina nera, con una bomba davanti ad un’attività commerciale e le “stese” di paranze di camorra come azione dimostrativa per tentare di incutere terrore e di affermare il dominio nelle strade. Ed a questa dimostrazione di un manipolo di cordardi e di delinquenti, nella qualità di sindaco e di rappresentante della comunità rispondo in modo duro e senza timore di alzare il tiro. Innanzitutto, chiederò in queste ore al Prefetto di Napoli la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ad Afragola così da fornire un messaggio immediato, forte, inequivocabile, sulla presenza dello Stato sul territorio in tutte le sue articolazioni, con tutti gli strumenti possibili e adeguati a tutela dei cittadini, dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva. E insieme, tutte le istituzioni, attueremo un piano d’intervento d’impatto per arginare le organizzazioni criminali consapevoli che fino ad oggi il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine ad Afragola è stato encomiabile e da qui in avanti, dopo le azioni dimostrative di stanotte, sarà ancora più decisa e invasiva. Se questi manutengoli hanno la necessità di azioni dimostrative per dimostrare la loro esistenza, significa che stanno perdendo terreno, significa che non rovano più aderenze e complicità in questa comunità. E sarà sempre così, ogni giorno di più. Fino a conquistare l’ultimo metro di città sottraendolo a queste bande di malavitosi. Il lavoro dell’amministrazione comunale, sul tema della legalità ed anche del contrasto alla camorra, per quanto di competenza, non è mancato sin dal nostro insediamento e continuerà con azioni dure già programmate, previa consultazione col Prefetto di Napoli, in modo da a garantire una svolta decisa e maggiore, a tutta campo, rispetto alle pratiche del passato. Su questo siamo stati intransigenti e lo siamo ancora di più al governo della città. Contro la camorra e contro l’illegalità in ogni sua forma. Vi terrò aggiornati perché l’intransigenza che ci caratterizza, dopo un incontro col Prefetto, ci porterà ad assumere posizioni forti, anche su atti amministrativi, rispetto a quanto ereditato da un passato capace di scrivere, pure su questo fronte, le peggiori pagine della storia amministrativa locale. Determinati e intransigenti. Innanzitutto negli atti!“, ha dichiarato ieri il sindaco di Afragola, Gennaro Giustino