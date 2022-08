Travolta e uccisa da un’auto pirata sotto gli occhi degli amici sulla Domiziana, lacrime a Napoli per Agata

Si chiamava Agata Izabela, 34 anni polacca, la donna che è stata travolta ed uccisa da un pirata della strada. Era in vacanza a Castel Volturno con due amici e stava facendo rientro a casa dopo aver festeggiato la vigilia di Ferragosto. Agata è stata investita sulla SS Domiziana all’altezza del km 34, da una Nissan Micra il cui guidatore si è da subito reso irreperibile. Il violento impatto la ha uccisa sul colpo.

L’auto abbandonata in strada è risultata radiata e senza proprietario. Sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia stradale di Cellole per fare luce sulla vicenda grazie anche all’acquisizione dei filmati dei circuiti di videosorveglianza presenti in zona. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta dove nelle prossime ore sarà effettuato l’esame autoptico. Intanto è stato aperto, presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, la donna stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciato auto in strada ed è fuggito. La 34enne, secondo quanto riferito dagli amici, sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era in vacanza a Castel Volturno.

I due amici ancora in stato di shock hanno allertato i soccorsi. I medici del 118 al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Istantanee sono partite le indagini degli agenti della polizia stradale sottosezione di Cellole al fine di chiarire la dinamica del tragico incidente.

