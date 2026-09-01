Gioca un gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione: è festa grande nel Napoletano

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La fortuna bacia Torre Annunziata, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da ben 500mila euro grazie a un biglietto Gratta e Vinci da appena 5 euro. La maxi vincita è stata realizzata con il tagliando “Numerissimi”, acquistato presso la Boutique dei Tabacchi, in Corso Vittorio Emanuele III al civico 266, nel cuore della città oplontina.

Al momento, però, l’identità del vincitore resta avvolta nel più stretto riserbo. Il fortunato giocatore, infatti, non sarebbe tornato nella tabaccheria dove ha acquistato il biglietto dopo aver scoperto la vincita. Secondo quanto emerso, il tagliando vincente sarebbe stato infatti presentato direttamente presso gli uffici competenti di Roma per il ritiro del premio. Nessuno, dunque, almeno per ora, sa chi sia il nuovo milionario da mezzo milione di euro.

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Una vincita che porta comunque un sorriso a Torre Annunziata e alla Boutique dei Tabacchi di Corso Vittorio Emanuele III, dove è stato acquistato il fortunatissimo Gratta e Vinci.