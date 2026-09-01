Nata con gravi problemi neurologici, indaga la Procura di Napoli

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La Procura di Napoli sta indagando sul caso di una bimba nata lo scorso 11 maggio, nel Secondo Policlinico di Napoli, con gravi problemi neurologici e ad altri organi. Durante il parto infatti si sono verificate gravi complicanze e l’equipe medica ha subito deciso per il ricovero nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

Sulla vicenda però la madre, che ha appena 19 anni, ha voluto vederci chiaro e si è rivolta alla fondazione Domenico Caliendo, nata proprio per aiutare chi è in difficoltà, e ora della vicenda si stanno occupando l’ avvocato Francesco Petruzzi e il medico legale Luca Scognamiglio. Il fascicolo, per lesioni colpose contro ignoti, è nelle mani del sostituto procuratore Valentina Rametta, della sezione «Lavoro e Colpe Professionali» coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.

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Il quadro clinico dopo il parto a Napoli

Dagli accertamenti diagnostici eseguiti dopo il parto è emerso un quadro clinico drammatico, connotato da una gravissima e irreversibile compromissione sia a livello neurologico, sia multiorgano e, infatti, la piccola si trova in uno stato vegetativo ritenuto praticamente irreversibile.

Lo scorso 19 maggio è stata anche presentata una richiesta (poi accolta) di pianificazione condivisa delle cure con l’ ospedale pediatrico Santobono che comprende un programma assistenziale e terapeutico incentrato sulle cure palliative e sulla gestione del sintomo e del dolore, «con esplicita rinuncia e opposizione a interventi diagnostici o terapeutici sproporzionati che si configurino come un’ostinazione irragionevole», si legge nella richiesta, in quanto «è ferma e preminente volontà della madre di tutelare la dignità della piccola», scongiurando qualsiasi forma di accanimento terapeutico. La piccola ora si trova ricoverata in coma nell’ ospedale Santobono.