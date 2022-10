Faida tra trapper, arrestati Simba La Rue e Baby Gang: spari e minacce

Questa mattina i due trapper: Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati, da un blitz di carabinieri e polizia, insieme ad altri nove membri della loro gang. Ai giovani cantanti è imputata una sparatoria compiuta contro dei cittadini senegalesi, lo scorso luglio in via Alessio di Tocqueville.

Tutte le fasi che hanno condotto i due cantanti all’arresto

Durante la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso, davanti una delle discoteche della movida milanese, poco distante da corso Como, si è tenuta una violenta aggressione a colpi di pistola. I protagonisti di questa vicenda, grazie alle indagini condotte dagli investigatori, erano proprio i due trapper. Secondo la ricostruzione dei fatti, quella mattina si trovavano a terra un 28enne e un 27enne di origini senegalesi feriti da un’arma da fuoco alle gambe da Zaccaria Mouhib (Baby Gang) e Mohamed Lamine Saida (Simba La Rue). La motivazione che li ha spinti a queste azioni sono state le provocazioni provenienti dal gruppo della banda avversaria.

Le presupposizioni sui motivi dell’aggressione e le parole degli investigatori

Si sostiene che le motivazioni della sparatoria non siano assolutamente correlabili all’ambito musicale ma che più che altro affondino le proprie radici nei tentativi di supremazia territoriale o in qualche vecchio debito non saldato. “Questo è soltanto uno degli avvenimenti tragici che avvengono a causa di atteggiamenti smodati di giovani delinquenti. Questi non recepiscono probabilmente la loro sagacia delinquenziale e la pericolosità di certi gesti. La cosa peggiore è che personaggi del genere siano apprezzati e seguiti da tantissimi giovani followers tramite i social media. E che di conseguenza apprendano anche soltanto mediante la semplice visione dei video musicali di questi ‘rapper fuorilegge’ dei messaggi privi di morale”. Queste sono le considerazioni degli investigatori che si sono occupati della vicenda.

Sono stati arrestati quattro presunti autori di un tentato omicidio ai danni del rapper Simba La Rue. Tra questi c’è anche la fidanzata del giovane, Barbara Boscali, 31 anni, in arte “Bibi Santi 91“. E’ la fidanzata-attrice hard, accusata di aver aiutato i rivali per consentire loro di mettere in atto la vendetta di un altro rapper. Si tratta di Baby Touché, nell’ambito della faida tra i due gruppi di rapper.