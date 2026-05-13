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Grave incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, lungo la Variante di Valico dell’Autosole, lungo l’Autostrada A1, nel tratto appenninico in prossimità della galleria Val di Sambro, tra il bivio con la A1 Panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze e tra Emilia-Romagna e Toscana.

Un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi pesanti ha provocato un morto, un ferito e pesanti disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. La vittima è Domenico De Stefano, 42enne residente nella frazione Polvica di San Felice a Cancello.

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Domenico lascia moglie e due figli.

Tragico tamponamento tra tir sull’A1, camionista casertano muore nell’impatto

Secondo quanto ricostruito, l’impatto si è verificato intorno alle 17 di ieri e ha coinvolto diversi camion in un tratto già particolarmente trafficato. Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo del proprio mezzo: per lui, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Un secondo autista è stato invece trasportato in ospedale in codice di media gravità. Le condizioni degli altri coinvolti non risultano al momento note nel dettaglio.

Uno dei mezzi pesanti coinvolti trasportava carcasse di animali destinate allo smaltimento. A seguito del violento impatto, il carico si è riversato sulla carreggiata, rendendo ancora più complessa la gestione dell’emergenza. Alcuni animali sarebbero inoltre rimasti dispersi in autostrada, creando ulteriori difficoltà alla viabilità e alle operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Castiglione dei Pepoli, Monzuno e Bologna, il personale sanitario del 118 con ambulanze e automedica, le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre operative di Autostrade per l’Italia – Tronco di Firenze.

Le conseguenze sulla circolazione sono state immediate: si sono formate code fino a circa quattro chilometri nel tratto interessato dall’incidente, mentre rallentamenti si sono registrati anche in direzione Bologna, dove la curiosità degli automobilisti ha ulteriormente aggravato la situazione.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di ripristino della viabilità sono proseguite per diverse ore, mentre la Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del tamponamento e le eventuali responsabilità.