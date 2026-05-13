Calciatore del Don Guanella tamponato e pestato sull’Asse Mediano a Casoria

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Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha raccolto la testimonianza di una brutale aggressione avvenuta ieri sera lungo l’Asse Mediano a Casoria. A raccontare il pestaggio di un calciatore è stato Nunzio Marigliano e la sua segnalazione è stata pubblicata sulla pagina del politico napoletano. «Voglio raccontare quello che è successo al mio amico Raffaele Selva (tesserato del DON GUANELLA SCAMPIA) ieri sera, sull’asse mediano direzione Casoria, perché serva da avvertimento a tutti. Raffaele è un bravissimo ragazzo, ottimo calciatore e papà di tre bambini… È stato vittima della famigerata “tecnica del tamponamento”: un gruppo di 3 ragazzi lo ha tamponato da dietro e, appena è sceso per controllare il danno, lo hanno aggredito brutalmente nel tentativo di rapinarlo. Il bilancio è pesante: punti di sutura sul naso, sul mento e dietro la testa. Ha anche un tendine della mano destra spezzato che, purtroppo, non è operabile per la posizione delicata degli ossicini. Si è difeso con coraggio, ma resta l’amarezza per un territorio senza controllo. Lui stesso dice: “Ringrazio Dio che ero solo e non con la mia famiglia”. Già 3 anni fa subì un tentativo simile con la moglie incinta. Fate attenzione: se vi tamponano in zone isolate, non scendete dall’auto. Chiamate subito le forze dell’ordine. Raffaele è già tornato a lavoro, ma questo episodio, lo dimenticherà difficilmente», ha dichiarato Marigliano.