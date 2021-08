A Napoli, lo scorso 6 agosto, nel Padiglione B del Cardarelli, è avvenuta un’aggressione ai danni di un volontario della Europ Service, un’associazione privata che si occupa del trasporto infermi, che ha denunciato di essere stato picchiato, ricevendo diversi pugni alla testa, e minacciato da 3 appartenenti alla Croce San Pio, già al centro di diverse indagini dopo l’inchiesta “Croce Nera” di Fanpage.it e le varie denunce e l’esposto presentato alla Procura della Repubblica dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Entrambe le associazioni si trovavano in ospedale per rispondere a due diverse a chiamate private da parte dei pazienti, l’aggressione sarebbe nata perché il personale della Croce San Pio non avrebbe gradito la presenza sul campo della concorrenza.

Sull’aggressione del 6 agosto la direzione del Cardarelli fa sapere, come racconta Fanpage, di stare approfondendo la vicenda.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

“Chiediamo alla direzione del Cardarelli e alle Autorità di far luce su questo episodio, l’ennesimo che ha come protagonista la Croce San Pio, al più presto. Abbiamo a che fare con una realtà fondata su un’organizzazione monopolista con azioni molto discutibili e che lucra sulla pelle e la salute delle persone e diversi illeciti ed irregolarità sono saltate fuori nel corso dell’ultimo anno. Chiediamo che non cali l’attenzione su questa realtà e che si intervenga duramente cominciando a revocare le licenze per fare in modo che ai protagonisti di queste vicende ed ai personaggi legati all’associazione San Pio non sia più consentito di operare nel settore ambulanze dove è assolutamente necessario fare pulizia”, le parole di Borrelli.