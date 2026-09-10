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Momenti di grande tensione ieri sera sull’Asse Mediano all’altezza dell’uscita Giugliano – Aversa. Un’automobilista, stava viaggiando lungo quel tratto, quando, un oggetto, non si sa bene cosa, proveniente dal lato opposto della strada, è finito contro il parabrezza della sua vettura. Il colpo è stato forte e ha inclinato il vetro danneggiandolo.

Allarme all’uscita Giugliano-Aversa dell’Asse Mediano, oggetti lanciati sulle auto in corsa

Per fortuna, non ci sono state altre conseguenze per il guidatore, ma poteva finire davvero male. Chi ha lanciato l’oggetto poteva anche provocare un incidente stradale, oppure ciò che è stato gettato, sfondare il parabrezza finendo contro il volto di chi stava guidando. A riportare l’accaduto è stato proprio l’uomo alla guida che ha contattato il deputato Borrelli per fargli sapere cosa era accaduto.

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Il politico ha poi pubblicato tutto sui social. Stando ad alcuni utenti, potrebbe essere stato un tentativo di far fermare il signore così da poterlo derubare. Ma non si esclude la semplice bravata di qualcuno. Sta di fatto che tale gesto poteva avere conseguenze anche gravi, ma fortunatamente, a parte i danni al veicolo e la grande paura, nessuno è rimasto ferito.