Agguato a Ponticelli, giovane portato in ospedale

Riesplodono i venti di guerra a Ponticelli a poche ore dalla diffusione della notizia dell’annullamento dell’ergastolo di Salvatore De Micco, fratello del boss dei ‘Bodo’ Marco. Un 23enne del luogo Roberto N. è stato trasportato d’urgenza poco dopo le 20 all’ospedale Villa Betania dopo essere stato centrato alle gambe da colpi di ara da fuoco. Il giovane non avrebbe fornito ai carabinieri informazioni utili né al riconoscimento di chi l’ha colpito né sul luogo del ferimento. Lo stesso è indicato come vicino ad ambienti dei De Micco e dunque il rischio è quello di una ripresa delle ostilità tra i ‘Bodo’ e i De Luca Bossa-Minichini.