PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato ai Quartieri Spagnoli, la fidanzata di Umberto Catanzaro: "Svenne davanti ai...
CronacaCronaca localePrimo PianoSenza categoria

Agguato ai Quartieri Spagnoli, la fidanzata di Umberto Catanzaro: “Svenne davanti ai miei occhi”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Agguato ai Quartieri Spagnoli, la fidanzata di Umberto Catanzaro Svenne davanti ai miei occhi
Agguato ai Quartieri Spagnoli, la fidanzata di Umberto Catanzaro Svenne davanti ai miei occhi
PUBBLICITÀ

Aveva come unica colpa quella di frequentare amicizie sbagliate Umberto Catanzaro, il 23enne vittima della rappresaglia messa in atto da un commando armato lo scorso 15 settembre ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Ieri è deceduto all’interno dell’ospedale Pellegrini in cui era ricoverato da settimane.
Il raid fu ordinato dal capo di un gruppo malavitoso della zona che intendeva punire il fidanzato 17enne della figlia, anche lui affiliato alla cosca, colpevole di aver diffuso un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi.

Il commando però sbaglio l’obiettivo ferendo gravemente un suo amico 23enne che era con lui a bordo di una Smart. Le condizioni del ragazzo apparvero subito gravi.
Per questo delitto il Nucleo Operativo dei carabinieri lo scorso 19 ottobre ha eseguito quattro fermi di indiziato delitto e un’ordinanza di custodia emesse dalla locale Dda e dalla Procura dei Minori di Napoli nei confronti di cinque persone.
La vittima si trovava ancora nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Pellegrini per le lesioni riportate. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria per essere sottoposta ad autopsia.

PUBBLICITÀ

I.C. viaggiava a bordo di una Smart bianca insieme a Catanzaro quando sono stati feriti dai colpi di pistola. Secondo la DDA di Napoli, il ras dei Mazzarella ai Quartieri Spagnoli, Salvatore Percich e il minorenne S.P., avrebbero esploso due colpi di pistola nei confronti delle vittime. Invece Anna Nesa avrebbe aperto le porte di B&B ad altri due minorenni dove si sarebbero cambiati i vestiti per poi partire per dare supporto ai complici del raid.

LE PAROLE DELLA FIDANZATA

A seguito dell’agguato Antonia, fidanzata di Umberto, fu ascoltata dagli inquirenti: “Alle ore 04:30 circa di oggi stavo dormendo a casa mia quando all ‘improvviso abbiamo sentito bussare al campanello di casa. C ‘era Catanzaro Umberto il quale affermava di essere stato attinto da colpi di arma da fuoco prima di svenire nel corridoio di casa. A quel punto io, mia madre e mio padre l’abbiamo caricato in auto e portato al Pellegrini. Al momento dell’episodio era solo in auto. Stiamo assieme da sei anni. Erano due giorni che eravamo in discussione e per tale motivo non so questa sera con chi era. Di solito esce sempre con me. […] (abbiamo litigato) per gelosia e varie discussioni, per questo motivo ci siamo presi due giorni di pausa”.

Alla domanda se la stessa fosse a conoscenza se il suo fidanzato avesse avuto discussioni con altre persone, la stessa riferiva: “Che io sappia no. Siamo sempre usciti assieme e non l’ho mai visto litigare con nessuno. Lavora con Giovo”. 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati