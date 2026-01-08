PUBBLICITÀ

Quattro colpi di pistola hanno squarciato ieri pomeriggio l’ordinaria routine di via Marconi, nel cuore di Cava de’ Tirreni.

La vittima è Giuseppe Scognamiglio, imprenditore del posto 43enne molto noto nel panorama della vita notturna e della ristorazione in città, titolare di diversi locali anche a Vietri sul Mare e organizzatore di eventi come il “Birra Fest” nel territorio cavese e uno analogo durante il periodo di Natale a Capaccio Paestum.

Agguato in centro a Cava de’ Tirreni, gli spari contro il “re” della movida

L’episodio si è verificato poco dopo le 16 di ieri. I malviventi hanno approfittato della scarsa presenza di pedoni dovuta alla pioggia e dell’orario di chiusura dei negozi per compiere l’atto intimidatorio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto presa di mira – una Smart Forfour rossa – apparteneva all’imprenditore ed era parcheggiata di fronte agli uffici del giudice di pace, della metellia e dello stato civile. I colpi, esplosi sul retro e sul lato fronte strada, sono stati uditi anche dai condomini dei palazzi vicini e dai passanti di via Virno. Scognamiglio si trovava all’interno della vettura al momento degli spari. Alla prima detonazione, è riuscito a mettersi in salvo rifugiandosi all’interno di un bar nelle vicinanze, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

Testimoni raccontano di attimi di terrore, soprattutto perché il marciapiede adiacente al veicolo è sempre molto trafficato, vista la vicinanza a scuole, uffici pubblici, centri medici e attività commerciali. Alcuni passanti si sono fermati increduli, osservando la scena mentre altri hanno immediatamente cercato riparo nei locali e nei portoni vicini.