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Un vero e proprio “parco auto” messo a disposizione di un’associazione per delinquere specializzata nella commissione di una lunga serie di reati: dall’intestazione fittizia delle auto stesse ai furti. Con questa accusa i carabinieri di Avellino hanno notificato misure cautelari ad otto persone: una è in carcere, sei ai domiciliari e una ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Auto a disposizione della banda per furti e truffe, scattano gli arresti ad Avellino

L’attività investigativa, avviata in seguito ad un furto commesso nella provincia di Benevento ed approfondita grazie anche al servizio televisivo del programma “Le Iene” relativo al fenomeno delle intestazioni fittizie di veicoli, ha permesso di ricostruire un sodalizio criminale che, previa induzione in errore di un pubblico ufficiale del Pra, è riuscito ad ottenere l’illecita intestazione di circa 200 veicoli a fittizie attività di commercio di autovetture, riconducibili a due componenti dell’associazione.

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I veicoli venivano poi messi a disposizione di soggetti appartenenti o orbitanti in contesti criminali, che traevano ingiusti profitti (derivanti dai mancati pagamenti dei passaggi di proprietà, delle coperture assicurative e delle tasse di proprietà, nonché delle contravvenzioni al Codice della Strada, delle revisioni periodiche e dei pedaggi stradali) oppure li utilizzavano per la commissione di ulteriori delitti.

Le indagini hanno accertato anche il reato di truffa aggravata ai danni dell’Erario, della Regione e della Provincia, per un ammontare complessivo stimato in circa 140mila euro.